Bilanz : Stadtradeln: Deutlich mehr Radler und Kilometer

Leverkusen (bu) Bis zum 12. Juli konnten noch Kilometer nachgetragen werden, jetzt steht fest: 3057 Radler legten in diesem Jahr bei Leverkusens viertem Stadtradeln insgesamt 387.182 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Drei Wochen lang, vom 15. Juni bis zum 5. Juli, waren wieder Leverkusener aufgefordert, sich am Stadtradeln zu beteiligen. Auftakt der Aktion war am Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr an der Wacht am Rhein. Von dort ging es mit Picknicktasche auf überwiegend befestigten Wegen zum NaturGut Ophoven – mit dabei waren Oberbürgermeister Uwe Richrath und Umweltdezernent Alexander Lünenbach. Geführt wurde die Tour vom ADFC.

Auch im Rahmen des Mobilitätskonzepts der Stadt wird die Nutzung des Rades als tägliches Verkehrsmittel unterstützt. Schon seit Anfang des Jahres können in Leverkusen Leihfahrräder gebucht und an Bahnhaltestellen neue Fahrrad­abstellmöglichkeiten für das eigene Rad gefunden werden. Denn in der Kombination von ÖPNV und Fahrrad steckt in Leverkusen noch viel Potential, so die Analyse zur Verkehrsmittelwahl aus dem Jahr 2016, die dem Mobilitätskonzept zugrunde liegt.