Essen und Trinken: Der Wurstmaxe : Vom Bauchladen zum Imbiss auf Rädern

Leverkusen Vor 70 Jahren gegründet, ist der „Wurstmaxe“ eine Institution in Opladen. Die Kunden stehen Schlange für frische Metzgerware.

Es ist gerade erst 17.58 Uhr an einem Montagabend. Doch warten bereits etwa ein Dutzend Kunden darauf, dass die Klappen des fahrenden Imbiss um 18 Uhr geöffnet werden. „Der Wurstmaxe“ ist in der Stadt für seine Bratwürste bekannt.

Angefangen hat alles vor mehr als 70 Jahren mit dem Gründer Richard Beyer und einem kleinen Bauchladen. Sein lukratives Geschäft begann er unmittelbar in der Nachkriegszeit. Denn die Menschen erlebten zu dieser Zeit einen ausgeprägten Mangel und hatten Heißhunger auf Wurst. In den darauffolgenden Jahren hat sich das Geschäft weiterentwickelt und das Angebot erweitert. Im Jahr 1981 hat Richard Beyer seinen Imbiss an die Eheleute Pauli übergeben. Ein wichtiger Fokus war dabei ohnehin gesetzt: die Tradition weiterführen und die Qualität halten. Heute betreibt deren Neffe Olaf Glitzner den Wurstmaxe. Den Namen „Wurstmaxe“ möchte er auch weiterhin beibehalten. „In Anlehnung an die Tradition und meine Familie“, sagt er. „Das soll so bleiben.“ Denn die Leute kennen den Imbiss schon immer unter diesem Namen.