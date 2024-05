Führung zum Mühlentag Der Weg des Wassers im Sensenhammer

Auch der Sensenhammer war früher mal eine Mühle, wurden doch zu Produktionszeiten die Maschinen und Hämmer der Fabrik direkt oder indirekt mit Wasserkraft angetrieben. So passte es, dass sich das Schlebuscher Industriemuseum am Mühlentag beteiligte. Bei einer Führung am Pfingstmontag ging es um die fabrikeigene historische Wasserkraftanlage und die Turbinen im Außenbereich des Museumsgeländes. So konnten Besucher Bereiche des Stauwehrs und der Turbinenanlage sehen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind. Dirk Kaiser, fachkundiges und ehrenamtliches Mitglied des Fördervereins Freudenthaler Sensenhammer, erläuterte in kleinen Wanderungen den Weg des Dhünn-Wassers und reicherte sie mit vielen Geschichten und Anekdoten an.