Stadtrat tagt Der verkaufsoffene Sonntag in Leverkusen bleibt

Kritik wurde zudem an der geplanten Unterordnung des Stadtarchivs bzw. des noch neu zu gründenden Instituts für Stadtgeschichte unter den Fachbereich Marketing und Kultur laut. Der Opladener Geschichtsverein hatte dagegen protestiert und einen entsprechenden Bürgerantrag eingebracht. Der Verein fürchtet um die Unabhängigkeit des neuen Instituts und regt an, Institut und Stadtarchiv als Stabsstelle direkt dem Oberbürgermeister zu unterstellen. Auch dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Zustimmung fand jedoch die Verwaltungsvorlage zur Eingliederung der KSL in die Kernverwaltung.