2000 Kinder nutzen Angebot der Jugendszene Leverkusen Reiner Hilkens letztes „Sommerspektakel“

Im Frühjahr des kommenden Jahres ist Schluss, dann geht’s für Reiner Hilken, den unermüdlichen Arbeiter für Kinder und Jugendliche in der Stadt, in den Ruhestand. Zu einer seiner wohl größten Errungenschaften gehört das Sommerspektakel, das Kindern ohne Pool-Urlaub eine Woche Ferienspaß im Sommer ermöglicht. Hilken erlebte das herrliche Tohuwabohu aktiv jetzt also zum letzten Mal, sieht das Team der Jugendszene Lev aber zukunftssicher aufgestellt.