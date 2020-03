Bauarbeiten : Der Umbau Hitdorfer Straße läuft auch ohne offiziellen Spatenstich

Leverkusen Die Realisierung eines der umfangreichsten Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes für Hitdorf (InHK Hitdorf) hat begonnen.

Fördergelder waren im August bewilligt worden, jetzt starteten die Umbauarbeiten im südöstlichen Teil der Hitdorfer Straße an der Einmündung Weidenstraße. Am Montag sollte Oberbürgermeister Uwe Richrath den Umbau offiziell mit einem Spatenstich eröffnen. Das Coronavirus ließ den Termin platzen. Die Bauarbeiten werden – so ist es zumindest vorgesehen – wie geplant fortgesetzt. Deshalb müssen Anwohner in den nächsten Wochen mit Lärm und Dreck rechnen.