Aus 26 Briefwahlbezirken sind in Leverkusen nun 38 geworden : Der Stadt fehlen für den 15. Mai noch 160 Wahlhelfer

Leverkusen Trend zur Briefwahl nimmt deutlich zu. Die Stadt teilt die Briefwahlbezirke deshalb weiter auf. Ausgezählt wird am Wahltag in der Käthe-Kollwitz-Schule.

In acht Tagen wählen die Menschen in Nordrhein-Westfalen ihren Landtag. Die meisten Wähler in Leverkusen tun dies mittlerweile per Brief. Die Zahlen steigen in diesem Bereich exorbitant an. Für die Stadt hat das zur Folge, dass sie die Briefwahlbezirke weitergehend aufteilen muss. Das bedeutet deutlich mehr Arbeit und die Notwendigkeit von deutlich mehr Personal. Momentan fehlen durch den Mehraufwand noch etwa 160 Wahlhelfer.