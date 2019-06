Jugendkunstgruppe : An der Zeitmaschine gedreht

An der Zeitmaschine gedreht

Der Schauspielkurs der Jugendkunstgruppen führte „Tanz der Zeit“ auf.

„Wir sind hier doch nicht im Film“, bemerkt Nick auf der Bühne des Jungen Theaters Leverkusen. „Wie soll das denn funktionieren?“ Angeblich haben einige Mitschüler, die Superschlauen aus der Forschungskurs, eine Zeitmaschine entdeckt, die nach dem Vorbild von „Zurück in die Zukunft“ wie ein Fahrstuhl in die Vergangenheit funktioniert. Bisher klappten Versuche nur mit Mäusen, die dann nach zehn Minuten wieder in der Gegenwart angekommen waren. Doch seit dem letzten Versuch mit der rätselhaften Fernbedienung ist die Lehrerin verschwunden – spurlos. Und nun fragen sich die Kurs-Schüler, ob das ihre Schuld ist. Versehentlich natürlich, denn noch erforschen sie die Funktionen der einzelnen Tasten.