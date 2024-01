Leverkusener Verwaltung legt Vorschlag zur B 8 vor Europaring – der Trog soll weg

Seit den 1960er-Jahren klafft in Küppersteg eine zementierte Wunde, die Beton und Straßenlärm blutet. Der Trog, der die B8 unter dem Kreisverkehr Hardenberg-/Windthorst- und Küppersteger Straße hindurchführt, ist ein Schandfleck, und seit fast 20 Jahren so marode, dass eine seine Seitenwände bekanntlich mit unschönen Stützpfeilern notdürftig gehalten werden müssen – ein Armutszeugnis für Leverkusen, sagen Kritiker, die inzwischen zahlreich sind. An Ideen, diese Wunde endlich zu schließen, die Strecke zu modernisieren und ans Stadtleben der Neuzeit anzupassen, mangelt es nicht, ein Ratsbeschluss von 2019 machte dann endlich Nägel mit Köpfen: nur eine Fahrspur je Richtung, weniger Tiefe, Böschung statt Beton, und Platz für eine Stadtbahn sollte ebenfalls sein. Getan hat sich seither nichts, nun könnte es ganz anders kommen.