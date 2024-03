Vielfältiges Kulturangebot im April in Leverkusen Maria Callas berührt auf der Forum-Bühne

Mit einem Schauspiel plus Musik über Maria Callas bringt das Theater Koblenz das Leben und Wirken der legendären Sopranistin des 20. Jahrhunderts nahe. „Meisterklasse“ zeigt die ältere Sängerin nach dem Verlust ihrer Stimme und Ende der Bühnenkarriere. Als Lehrerin zeigt sich die Callas als Perfektionistin, aber auch als extrem eitel und despotisch. Das Stück spielt auch auf einer zweiten Zeitebene: In Rückblenden geht es zu entscheidenden Stationen ihres Lebens, von der Kindheit in Armut im Schatten der hübscheren Schwester, über den Anfang ihrer Laufbahn, bis zu den großartigen Höhepunkten an der Scala, aber auch bis zur zerstörerischen Beziehung zu Aristoteles Onassis. Vor der Aufführung am 25. April um 19.30 gibt es um 18.45 Uhr eine Werkeinführung.