Neue Ansage : D’r Dom kann jetzt auch Kölsch

Köln Mehrsprachige Ansagen begrüßen die Besucher des berühmten Gotteshauses. Ab sofort werden sie auch auf Kölsch verabschiedet.

„Herzlich Willkommen im Kölner Dom – dem Wallfahrtsort zu den Heiligen Drei Königen“: So tönt es jetzt vor dem Mittagsgebet aus dem Dom. Denn ab sofort werden Besucher in Köln von mehrsprachigen Bandansagen über die Lautsprecher begrüßt und auch verabschiedet. Nach dem Gebet wird noch die Abschlussprozession angekündigt – auch auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Arabisch und Chinesisch. „Die Ansagen tragen zu unserer Kultur des Willkommens bei, die dem Domkapitel ein großes Anliegen sind“, sagt Dompropst Gerd Bachner. „Unsere Kathedrale und ihre Gottesdienste stehen allen Menschen offen, egal welche Sprache sie sprechen und welcher Religion und Konfession sie angehören.“ Die automatischen Bandansagen werden vor dem Mittagsgebet, den Liturgien am Vierungsaltar und vor der täglichen Schließung abgespielt. Der Dom ist eben international. Das ist klar. jetzt ist er aber auch noch kölsch.