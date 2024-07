Der Grünen-Kritik zum Trotz: Was Opladen zu bieten hat Klönen und Kaufen im Städtchen

„Der Einkaufsstandort ,Treffpunkt Opladen‘ rund um die Fußgängerzone bietet seinen Besuchern neben einem ausgewogenen Einzelhandelsangebot immer wieder große Veranstaltungen und Märkte. Bekannt und beliebt ist auch die lebendige Kneipenszene in der ,Neustadt‘ rund um die Kölner Straße“: So heißt es auf der Internetseite der Stadt. Grünen-Ratsherr Christoph Kühl hingegen hat die Opladener Innenstadt in der jüngsten Ratssitzung abgewatscht. „Es gibt da eine Reihe von Billigbäckereien und Handy-Läden. Es gibt keinen Grund, in Opladen einzukaufen.“