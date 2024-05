Historische Orte in Leverkusen Wo Ritter Upladin mit seiner Familie lebte

Die Lage des Platzes am Steilhang der Wupper nach Süden und einem Graben nach Norden waren eine damals wohl vorzügliche Empfehlung für den Bau eines wehrhaften Bauernhofs, der in späteren Jahren zu einem stattlichen Rittergut werden sollte. Der Friedenberger Hof war vermutlich der Stammsitz des ältesten Opladener Rittergeschlechts, der Upladins. Die erste urkundliche Erwähung des „Euirhardus von Upladin“ im Jahr 1168 begründet die 850-jährige Geschichte der späteren Stadt Opladen. Das schreibt Rolf Müller in seiner Opladener Stadtchronik. Der Ort war zudem nicht weit von Trinkwasser und guten Weidegründen entfernt und doch hochwasserfrei. Ob der Ritter aber tatsächlich in dem Herrenhaus über dem Wupperufer residierte, ist ungeklärt.