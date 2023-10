Greenkeeper-Team von Bayer 04 ausgezeichnet Der beste Fußball-Rasen liegt in Leverkusen

Leverkusen · Chef Greenkeeper Georg Schmitz und sein Team werden zum vierten Mal in Folge mit der Auszeichnung „Pitch of the Year“ für den Rasen im Ulrich-Haberland-Stadion geehrt.

11.10.2023, 14:46 Uhr

Vonwegen nur Rasenmähen: Das Greenkeeping-Team von Bayer 04 pflegt den ausgezeichneten Fußballrasen mit Hightech und Hingabe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Nicht nur Top-Sportler können zu Hause eine Trophäensammlung vorweisen. Auch Georg Schmitz oder ein Mitglied seines Teams dürfe Ausstellungsstücke dieser Art haben. Eine Trophäe kam jetzt hinzu. Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), überreichte dem Greenkeeping-Leiter von Bayer 04 und Linda Schöttler, Managerin Frauenfußball bei Bayer 04, den „Pitch of the Year-Award“. Zum vierten Mal in Folge wird damit das Ulrich-Haberland-Stadion als bester Rasen der vergangenen Bundesligasaison der Frauen ausgezeichnet.