Parkhaus Kantstraße Opladen: Der Bauverein kämpft gegen Taubendreck

Opladen Das Parkhaus Kantstraße ist luftig, geräumig und beliebt. Auch bei Täubchen. Die aber hinterlassen zu viel.

„Vor allem auf den oberen, weniger stark frequentierten Etagen lässt sich das feststellen“, ergänzt Dederichs. Als der GBO das Parkhaus Mitte 2016 übernommen hat, ließ das Unternehmen zum Schutz vor zu starker Taubennutzung die nach außen offen gestalteten Etagen mit einem dünnen Netz überziehen. Das bedeckt auch das Atrium in der Mitte des Gebäudes. Doch die Täubchen fühlen sich im Parkhaus so wohl, dass sie den für sie noch einzig möglichen Eingang nutzen: Die Vögel fliegen über die tagsüber offenstehende Ein-/Ausfahrt in die Parkgarage. Für den GBO heißt das: Putzen. „Wir reinigen das Parkhaus einmal im Quartal“, berichtet GBO-Vorstandsmtiglied Dederichs. Erst Anfang Dezember habe es die letzte Reinigung gegeben. „Wenn es stark verschmutzt ist, lassen wir auch öfter saubermachen.“ Der Taubendreck aber kehrt immer wieder. „Einige Optionen haben wir schon durch, um die Tauben in den Griff zu kriegen, andere wollen wir jetzt prüfen.“ So überlegt der GBO auf den Schutzplanken an Rampen Abwehrpisker zu installieren, die es den Tauben nicht mehr möglich machen, sich auf den abgerundeten Begrenzungen niederzulassen.

Auch in der Opladener Fußgängerzone suchen Tauben regelmäßig nach Brotkrumen oder sitzen in einzeln oder in Gruppen auf Fenstersimsen oder den neuen Sitzbänken. Laut Amtsveterinär Kurt Molitor hat Leverkusen derzeit kein Taubenproblem. „Es gibt nicht mehr Tiere hier als in anderen Städten“, heißt es von der Stadt auf Anfrage. Deswegen sei auch das Taubenhaus in Opladen derzeit zwar noch vorhanden, aber nicht in Betrieb. Vor einigen Jahren habe es überproportional viele Tauben gegeben. Dann seien in dem Haus, in dem die Vögel nisteten, regelmäßig die abgelegten Eier gegen Kunsteier ausgetauscht worden, ergänzt Stadtsprecherin Julia Trick. Auch in Wiesdorf habe es ein solches Taubenhaus gegeben. Dies sei im Zuge der Umbauten in der City abgerissen worden.