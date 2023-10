Polizei im Dauereinsatz in Köln und Leverkusen Demos pro und contra Israel

„Die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung in der Stadtregion Köln hat für die Polizei Köln einen herausragenden Stellenwert“, betont Polizeipräsident Falk Schnabel. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass sich alle Jüdinnen und Juden in Köln und Leverkusen sicher fühlen.“ Er habe großes Verständnis für Menschen, „für die es schwer zu ertragen ist, dass angesichts der schrecklichen Bilder, die uns tagtäglich aus der betroffenen Region erreichen, Versammlungen zu diesem Konflikt stattfinden, die den Terror der Hamas nicht unmissverständlich verurteilen.“ Jedoch zählten die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in einer Demokratie zu den höchsten Rechtsgütern. Schnabel: „Die rechtlichen Hürden, eine Versammlung gänzlich zu untersagen, sind entsprechend hoch und bedürfen stets einer Einzelfallbetrachtung.“ Die Polizeiführung stehe im Austausch mit weiteren Sicherheitsbehörden und bewerte fortlaufend die vorliegenden Erkenntnisse. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lage prüfen wir sehr kritisch Versammlungsanmeldungen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten", erklärt der Polizeipräsident abschließend.