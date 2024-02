Kundgebung in Leichlingen Reul demonstriert gegen rechts – „Tut mir gut“

NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Montagabend an einer Demonstration gegen rechts in seinem Wohnort Leichlingen im Bergischen Land teilgenommen. „Dass die Menschen hier sind, an diesem Montag, tut mir gut - tut der Demokratie gut“, sagte Reul bei der Kundgebung mit etwa 500 Teilnehmern. „Sie - die Menschen auf den Straßen - sind ein Glück für unser Land. Heute sagen wir zusammen Halt gegenüber Populisten und Menschenhassern.“