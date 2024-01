Protest in Leverkusen Bündnis ruft auf zu Demo gegen Rechtsextremismus

Anlass für die geplante Kundgebung seien die Enthüllungen der Medienplattform Correctiv über ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten, bei dem über die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte debattiert wurde. Das Treffen, an dem auch AfD-Vertreter teilnahmen, hatte in den vergangenen Tagen deutschlandweit zu Massenprotesten geführt. „Wir möchten uns gemeinsam solidarisch mit den Protesten im ganzen Land zeigen und mehr Aufmerksamkeit auf den Kampf für die Menschenrechte und die Demokratie lenken“, heißt es in einem Aufruf der Leverkusener Jungen Liberalen. Auch Jugendorganisationen von SPD und Grünen sind in dem Leverkusener Bündnis vertreten. „Die Lage der deutschen Demokratie bewegt uns Jugendparteien auch hier in Leverkusen“, heißt es in dem Aufruf weiter. „Wir sind es, die junge Menschen gezielt an das demokratische Geschehen heranführen wollen. Demokratie und Menschenrechte sind eng miteinander verknüpft.“