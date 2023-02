Jugendparteien in Leverkusen Gemeinsam für die Ukraine

Die Leverkusener Jugendparteien (Junge Liberale, Grüne Jugend, Jusos und Junge Union) haben sich zum Jahrestag des russichen Angriffskrieges vor dem Leverkusener Rathaus versammelt und eine Kundgebung abgehalten, an der auch Oberbürgermeister Uwe Richrath und der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz teilnahmen. „Die Lage in der Ukraine, der Mut der Menschen vor Ort und der dringende Wunsch nach Frieden und Freiheit bewegt uns Jugendparteien auch hier in Leverkusen“, sagt Leonie Jessen von den Jungen Liberalen. „Wir möchten uns gemeinsam solidarisch mit den Ukrainern und Ukrainerinnen zeigen und mehr Aufmerksamkeit auf den Kampf für Frieden und gegen sinnlose Gewalt lenken. Lasst uns gemeinsam als Stadtgesellschaft ein Zeichen setzen, um für den Frieden einzutreten und uns gegen einen derartigen Angriffskrieg Russlands zu stellen.“ Die Polizei zählte 35 Teilnehmer.