Bestandsaufnahme in Leverkusen Es fehlen Hallen für den Schulsport

Beim Sportunterricht in den Schulen gibt es weiterhin Platzmangel. Laut einer Ratsvorlage der Stadt fehlen derzeit mindestens zehn Hallenteile, die für einen ausreichenden Sportunterricht nötig wären. Daraus folgert die Sportverwaltung, „dass keine Sporthalle aufgegeben werden kann und die Weiternutzung der Halle am Standort Görresstraße dringend notwendig ist.“ Auch werde zusätzlich die Sporthalle an der Masurenstraße umfänglich für schulische Auslagerungen „zur Deckung des erlassgemäßen Unterrichts“ genutzt.