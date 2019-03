Hochwasserschutz in Leverkusen: Größter Feind des Deiches ist das Kaninchen

Rheindorf Seit 111 Jahren unterhält der Deichverband die Schutzanlagen für Rheindorf und Bürrig. Nicht jeder Anlieger weiß, dass er Mitglied ist.

An diesem Tag ist das Wetter rau und fast schon nordisch. Kühl pfeift der Wind über das Deichvorland und bewegt die kahlen Äste der Bäume. Die Wiesen schimmern sattgrün unter grauem Himmel. Wie verlorene Wehrtürme stehen die Pumpstationen von Bayer auf trockenem Grund. Der Rhein liegt ruhig in seinem Bett. Von Hochwasser keine Spur, doch könnte es bald schon kommen, wenn in den fernen Bergen die Schneeschmelze einsetzt. Dass es Rheindorf und Bürrig nicht überfluten kann, dafür sorgen Deiche, die so konstruiert sind, dass sie auch einem 200-Jahr-Rekordhochwasser standhalten würden.