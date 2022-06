Nach der Deichschau der Technischen Betriebe : CDU fordert Freischnitt am Wiembachdeich

Leverkusen-Opladen Dabei geht es nicht um die Alleebäume, sondern um Büsche, Sträucher und Co., die an der Böschung, teils im Flussbett des Baches wachsen. Zumindest der Wasserdurchfluss bei einem Hochwasser könnte durch das Entfernen dieser Pflanzen vergrößert werden, meint die Union.

Baumschnitt Ab Montag, 27. Juni, nimmt der Fachbereich Stadtgrün an der Wiembachallee Baumpflegearbeiten vor. „Das Lichtraumprofil von 4,50 Meter über der Straße ist durch einzelne Äste eingeschränkt. Um der Gefahr von Beschädigungen an Fahrzeugen vorzubeugen, ist die Stadt verpflichtet, diesen Bereich freizuschneiden“, meldet die Stadtverwaltung. Für die Zeit der Arbeiten müsse in dem Bereich dann mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Unter anderem wollen die TBL nun notwendige Sicherungsarbeiten am Deich vornehmen und etwa Treibholz entfernen. Dazu merkt Itzwerth an: Die CDU habe bereits im Mai vergangenen Jahres im Zuge der Vorstellung der TBL-Ausbaupläne in einem Antrag angeregt, „für einen besseren Durchfluss alle Büsche und Bäume, die im Laufe der Jahre im Flussbett sowie am Deich gewachsen sind (also nicht die Alleebäume), zu entfernen, um zumindest die Gefahren für Engstellen oder Totholz-Ansammlungen bei Hochwasser zu minimieren“, fasst der Politiker zusammen. „Seit über einem Jahr – noch vor dem Starkregenereignis in Opladen – liegt dieser Vorschlag auf dem Tisch der Verwaltung. Er beseitigt nicht die vielzähligen Hochwasser-Problembereiche am unteren Bereich des Wiembachs, aber es wäre ein erster erkennbarer Schritt, um dem Wiembach etwas mehr Platz zu verschaffen.“