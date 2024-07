Debatte um Parkgebühren in Opladen OP Plus fordert die Grünen heraus

Die Wählergemeinschaft Opladen Plus kritisiert die Grünen für deren „düsteren Blick auf Opladen“ und fordert sie auf, geeignete Ideen zur Förderung des Einzelhandels zu entwickeln. Öffentliche Äußerungen vom Bezirksvertreter der Grünen, Dirk Danlowski, („In Opladen ist doch nichts mehr, da kann man nur noch Kaffee trinken“) und dem grünen Ratsherrn Christopher Kühl („Es gibt keinen Grund, in Opladen einzukaufen“) waren im Kontext der Diskussion um inzwischen beschlossene Parkgebührenerhöhungen gefallen. Opladen Plus hingegen kritisiert die Entwicklung. So seien die Parkgebühren binnen vier Jahren um teilweise bis zu 500 Prozent gestiegen. In Opladen werde inzwischen das Vier- bis Sechsfache gegenüber der Nachbarstadt Langenfeld fürs Parken bezahlt, heißt es in einem offenen Brief von Oliver Faber und Markus Pott an die Grünen.