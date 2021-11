42. Leverkusener Jazztage : “De kölsche Dylan“ – ein absoluter Genuss

Leverkusen Wolfgang Niedecken krönte den Abschluss der Jazztage mit einem großartigen Abend zwischen Lesung und musikalischer Liebeserklärung an sein Idol.

Dem Jazztage-Veranstalter Fabian Stiens war am Samstag die Erleichterung darüber deutlich anzumerken, dass die Jazztage 2021 im Erholungshaus mit dem letzten Festivaltag zugleich zu einem guten Ende kommen konnten. Für den letzten musikalischen Höhepunkt am Samstagabend sorgte Wolfgang Niedecken , Gründer und Frontsänger der kölschen Formation „BAP“, während er – am Piano begleitet von seinem langjährigen Freund Mike Herting – aus seinem roadmovieartigen Buch „Wolfgang Niedecken über Bob Dylan“ über sein großes Vorbild las.

Und dazu passende Lieder des Mannes sang, der als Robert Allen Zimmerman in Minnesota (USA) geboren wurde und „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur erhielt.

In seiner im März dieses Jahres veröffentlichten Publikation beschreibt der Kölner Musiker, Maler und Buchautor die Tour, die ihn im Jahr 2017 auf den Spuren von Bob Dylan kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika führte. Niedecken: „Es war eine anstrengende, aber spannende Reise, von der ich heute noch zehre“, gestand er offen. Facettenreich erinnerte der Kölner an persönliche Treffen mit seinem Idol. Und beschrieb Querverbindungen zu seiner eigenen Geschichte ebenso wie Gemeinsamkeiten zwischen seinen Texten und Anregungen, die er Dylan zu verdanken habe.

Bei seinem Konzert zum Ende der Leverkusener Jazztage tat er beides: Wolfgang Niedecken sang Lieder wie „The times they are a changin’“ oder „With god on our side“ in englischer Sprache, aber auch „eingekölschte“ Fassungen´von Dylan-Songs.