Eltern von 3300 Kindern erhalten falsche Unterlagen Datenpanne bei Leverkusener Grundschulkindern

Anfang dieser Woche hatte die Stadtverwaltung rund 3300 Eltern von Grundschulkindern in Leverkusen per Post hinsichtlich der Festsetzung der Elternbeiträge basierend auf der neuen Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen angeschrieben, berichtet die Stadtverwaltung. Dem Anschreiben war ein Formular beigelegt, das von den Eltern bei Bedarf ausgefüllt werden muss „und auf dem bereits der Name und das Geburtsdatum des Kindes sowie die von dem Kind besuchte Grundschule“ vorausgefüllt war. „Aufgrund eines technischen Fehlers im Rahmen der Kuvertierung wurden den Anschreiben allerdings versehentlich die falschen Formulare zugeordnet“, erklärt die Verwaltung. „Das heißt, die Eltern haben Formulare erhalten, in denen die entsprechenden Daten eines anderen Kindes enthalten sind.“ Die Angaben beschränken sich nach Auskunft von Stadtsprecherin Julia Trick auf Nachfrage tatsächlich nur auf Name, Geburtsdatum und Grundschule des fremden Kindes.