„Statistika“ vergibt erste Stadt-Lizenz : Daten aus seriösen Quellen für Leverkusener Schulen

Leverkusen Schüler und Lehrer in der Chemiestadt sollen weiterhin mit verlässlichen digitalen Daten versorgt werden. Als erste Stadt hat Leverkusen eine Lizenz der digitalen Datenplattform Statistika erhalten.

Damit will die Stadt „ein Zeichen für nachhaltige digitale Bildung“ setzen. In den kommenden fünf Jahren können Schüler und Lehrer an Leverkusener Schulen auf das volle Statista-Angebot zugreifen. Rund 22.000 Schüler sowie 1900 Lehrer an 41 städtischen Schulen haben Zugriff auf die wissenschaftlich geprüften Daten und Statistiken. „Damit erweitert die Stadt Leverkusen ihre digitale Lernplattform um eine digitale Bibliothek mit mehr als einer Million Statistiken aus 22.500 Quellen“, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.