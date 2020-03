„Phantom der Oper“ im Forum : Ein Höhepunkt tief unter der Erde

Leverkusen „Das Phantom der Oper“ in der Fassung von Deborah Sasson und Jochen Sautter ließt begeisterte Zuschauer im Forum von den Sitzen aufstehen.

Das Musical „Das Phantom der Oper“ kennen die meisten aus der Feder von Komponist Andrew Lloyd Webber. Am Dienstag im Forum gab es eine andere Version. Die von Sopranistin und Echo-Klassik-Preisträgern Deborah Sasson. Anlässlich des 100. Geburtstags des Originals, dem Roman von Gaston Leroux, inszenierte sie mit Jochen Sautter das Musical 2010 neu. „Ich habe mich beim Schreiben nah an das Original gehalten“, sagt Sasson. Die geborene Amerikanerin studierte Musik in Boston und in New England. An der Metropolitan Opera in New York erhielt sie ihr erstes Engagement.