Friedhelm Kamphausen, Landwirt vom Grunder Hof Wir wünschen uns hier draußen, dass wieder mehr Vertrauen und Zuversicht zwischen den Menschen in der Stadt und denen auf dem Land wächst. Ich glaube, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in vielen anderen Berufsgruppen wächst der Wunsch nach mehr gMV = gesundem Menschenverstand!

Von meinem Vater habe ich eine gute fachliche Praxis auf dem Feld, der Wiese und im Stall gelernt und sie in 40 Jahren weiterentwickelt. Heute habe ich das Gefühl, es gibt nur noch einen Spieler auf dem Feld und elf Trainer im Büro. Ich wünsche uns: • eine Umkehr zur echten Arbeit, • dass die Menschen unsere Natur auf dem Land genießen können und mit uns ins Gespräch kommen, • dass in der nächsten Generation genug Menschen den Mut und Idealismus haben, hier Landwirtschaft zu betreiben, • dass viele Menschen in ihrem Umfeld blühende Pflanzen säen und pflanzen.

Wenn wir versuchen, alles zu regulieren, werden unser Leben und unsere Natur nicht besser werden.