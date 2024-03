Bürger wollen repräsentatives Gebäude in Leverkusen-Mitte Bahnhof der Zukunft – barrierefrei, grün, sauber

„Repräsentative Gebäude, ein heller, sauberer und überdachter Wartebereich und ein Umfeld mit Aufenthaltsqualität, viel Grün und Gastronomie“: Ob der Bahnhof Wiesdorf am Ende so aussehen wird, wie es die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort hier Bürgerwünsche zusammenfasst? Abwarten. Aber träumen darf man. Und 500 Leverkusener und Pendler haben in diese Richtung geträumt. Danach ist eines klar: Der Bahnhof der Zukunft in Wiesdorf soll nach Bürgermeinung all das offerieren, was er seit Jahrzehnten nicht zu bieten hat. Da gab es Schienen, Gleise, eine miefende Unterführung und ein kapellenähnliches Gebäude mit Kiosk und Ticketkaufmöglichkeit. Von Aufenthaltsqualität mochte niemand wirklich sprechen.