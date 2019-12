Der Aufzug im Treppenturm am Bahnhof Opladen wird immer wieder von Unbekannten demoliert. Die Bahn hat angekündigt, in einem Pilotprojekt hochauflösende Video-Kameras am Bahnhof zu installieren. Die Politik hat gerade in diesem Jahr immer wieder vehement nach Videoüberwachung am Opladener Bahnhof verlangt.