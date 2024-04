Grundgehalt und Nebentätigkeiten Das verdient Leverkusens Oberbürgermeister

Stadtchef Uwe Richrath erhält ein Brutto-Jahresgehalt in Höhe von 172.263,24 Euro. Dazu kommt eine jährliche Entlohnung von Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit seinem Amt in einer jährlichen Gesamthöhe von 24.760,37 Euro, die ebenfalls versteuert werden müssen. Das geht aus den öffentlichen Angaben der Verwaltung gegenüber dem Stadtrat für 2023 hervor. In der Auflistung von Richraths Nebentätigkeiten sind sieben Posten aufgeführt, die sich überwiegend auf Funktionen bei den Stadttöchtern beziehen. 16.906 Euro bezieht der OB allein für seine Tätigkeit als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse. 2856 Euro fallen für seine Arbeit als Mitglied der Gesellschafterversammlung des Entsorgers Avea an. Am geringsten wird er als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums (595 Euro) und als Mitglied der Gesellschafterversammlung der Reloga (238 Euro) entlohnt. Die Eingruppierung von Wahlbeamten auf Zeit unterliegt gesetzlichen Bestimmungen. Für Richrath gilt die Gruppe B 9.