Theater im Leverkusener Forum : Wo Menschen sich mit Worten zerfleischen

„Vögel“ beginnt als Liebesgeschichte – in einer Universitätsbibliothek wie dieser. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Plötzlich ein Antikriegsstück: Das Publikum im Leverkusener Forum erlebt „Vögel“ von Wajdi Mouawad in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters.

Die Bühnenarbeiter sind als Fleischer gekleidet. Mit blutverschmierter Plastikschürze tragen sie zwischen den kurzen Szenen die wenigen Requisiten hin und her, die unterschiedliche Schauplätze markieren. Die Kulisse auf der großen Forum-Bühne ist weiß gekachelt, kühl und abwaschbar wie ein Schlachthaus oder ein Folterkeller. Beide Assoziationen treffen das, was fast zwei Stunden lang in diesen Wänden geschieht: Menschen zerfleischen sich gegenseitig, sogar jene, die sich eigentlich lieben. Nicht mit Axt und Messer, sondern mit zerstörenden Worten.

Als sie vor einem Jahr diese Vorstellung von „Vögel“ plante, habe sie nicht ahnen können, dass man von den politischen Ereignissen überholt werden würde, sagt Claudia Scherb. Die Forum-Dramaturgin kündigt ein Publikumsgespräch mit Christian Scholze an, dem Dramaturgen des Westfälischen Landestheaters, das dieses Schauspiel von Wajdi Mouawad gerade herausgebracht hat. Sogar bei der Premiere Anfang Februar sei die Situation noch eine andere gewesen, meint er. Da sah er vor allem die verschiedenen Identitäten, weniger die Liebesgeschichte. „Eineinhalb Monate später ist es ein Anti-Kriegsstück.“

So dürften es auch Zuschauer von Kulturstadtlev empfunden haben, die still und konzentriert den mitunter heftigen Dialogen folgten. Auch wenn hier ein anderer Konflikt, nämlich der zwischen Palästinensern und Juden, thematisiert wird, so sind die Denkweisen, Vorurteile, Unnachgiebigkeit und tief verwurzelter Hass beispielhaft für alle (kriegerischen) Konflikte dieser Welt, die alle ihren Ursprung in den Köpfen und Herzen haben.

„Vögel“ beginnt mit einer Liebesgeschichte von zwei jungen Menschen, die sich in der Berliner Unibibliothek kennenlernen, weil sich beide für dasselbe Buch interessieren – die 500 Jahre alte Geschichte des Leo Africanus, eines Vermittlers zwischen den Kulturen Nordafrikas und Europas. Ein Schlüssel-Buch für die junge Liebe, die unmittelbar bedroht ist durch die eigene Familie. Wahida (Simone Schuster) ist Araberin, und Eitan (Tobias Schwieger) ist Jude. Seine Eltern – Kathrin Maren Enders spielt die eiskalte, aalglatte Mutter, Mario Thomanek den strenggläubigen, unnachgiebigen Vater – sträuben sich mit aller Härte gegen diese Verbindung, tragen aber selbst irgendein Geheimnis um die Herkunft mit sich. Dem will Eitan auf die Spur kommen. Er reist mit Wahida von Berlin nach Jerusalem, wo er seine verlassene Großmutter sucht und von ihr die Wahrheit über den Vater erfährt. Er ist das Kind einer arabischen Familie, das Etgar (Guido Thurk) im Sechstagekrieg als Baby in einem Pappkarton gerettet und mit Leah (Gabriele Bühning) als eigenes aufgezogen hat.