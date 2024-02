Tipps der Polizei So kommen Jecke sicher durch den Karneval

Die Polizei bereitet sich auf Karnevalseinsätze in Leverkusen und Köln vor. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre äußert sich Einsatzleiter Martin Lotz zum Ziel des Polizeieinsatzes: „Alle sollen Spaß haben und wieder sicher nach Hause kommen. Auch in diesem Jahr richten wir uns wieder auf eine alkoholbedingte Zunahme der Aggressionen am Donnerstagnachmittag ein. Wir werden diejenigen früh aus dem Verkehr ziehen, die andere daran hindern, friedlich zu feiern."