Auflösung des Leverkusener Silvesterrätsels : Vom schmalen Calli bis zum „dollen Fritz“: das Quiz

Leverkusen Eine ganz schöne Bandbreite an Themen deckte unser Silvesterrätsel ab: Fragen nach Pabst, König und Bischof brachten die Leverkusener zum Grübeln. Viele Quizzer machten mit. Hier die Auflösungen.

Von wegen schwer. Schwer an der ersten Frage unseres Rätsels zum Jahreswechsel war nur das, was Reiner Calmund früher auf die Waage brachte. Denn dass Calli satte 90 Kilo Gewicht verloren hat, das wussten fast alle Quizteilnehmer. Schwerer tat sich da mancher mit Fragen nach Pabst, König und Bischof oder nach der Streckenverbindung, die am 31. Mai 1991 zum letzten Mal fuhr. Die Auflösung: