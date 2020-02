Synlab : Großlabor: 100 Corona-Tests am Tag

Großlabor: 100 Corona-Tests am Tag

In dem Großlabor auf dem Klinikgelände gibt es derzeit viel zu tun. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei „Synlab“ auf dem Klinikgelände haben Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Proben von 40 Kliniken laufen dort ein.

Dass die Mitarbeiterin im Chempark keine Trägerin des Coronavirus war, hat in Leverkusen allgemein für Aufatmen gesorgt. Die Frau war ins Klinikum gebracht und dort untersucht worden. Befund: negativ. Dazu war ein Labortest nötig, der bei „Synlab“ auf dem Klinikgelände vorgenommen wurde. Dort haben der Ärztliche Leiter des Labors, Dr. Hassan Jomaa, und sein Team derzeit alle Hände voll zu tun. Denn in dem Leverkusener Großlabor mit insgesamt 221 Mitarbeitern kommen Proben aus der weiteren Umgebung zusammen, die auf das Coronavirus getestet werden, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Synlab-Laboren im Netzwerk. Leverkusen, Heinsberg, Eschweiler, Köln – „wir verdoppeln derzeit die Zahl der Proben nahezu jeden Tag“, sagt der Laborleiter. Derzeit liege die Zahl bei etwa 100. Das Labor auf dem Schlebuscher Klinikgelände ist zentrale Anlaufstelle für 40 Krankenhäuser aus der Region, ebenso wie für niedergelassene Praxen. Insgesamt werden dort rund 10.000 Proben täglich untersucht.