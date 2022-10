Veranstaltungs-Tipps : Das ist los am Wochenende in Leverkusen

Bei Ferienkursen können Teilnehmer selbst anpacken, am Wochenende werden im Industriemuseum Sensenhammer Vorführungen angeboten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Es sind Herbstferien, und doch gibt es am Wochenende in unserer Stadt einiges zu sehen und zu erleben. Hier kommt unser Überblick.

Ob Herbstmarkt, Schmiedevorführungen, Oktoberfest oder Theater – Angebote und Ausflugziele gibt es in Leverkusen und Umgebung auch an diesem Wochenende genug.

Sensenhammer Es wird heiß. Wenn die historische Schmiedehalle wieder zum Leben erwacht, die Öfen fauchen und der heiße Stahl unter den schweren Maschinen in Form geschmiedet wird, fühlt man sich in eine frühere Zeit versetzt. Es werden ausgewählte Schmiedetechniken der Sensenherstellung live demonstriert und erläutert. Das Museum ist von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Es gelten die normalen Eintrittspreise, zzgl. drei Euro für die Führung. Anmeldung zur Führung unter info@sensenhammer.de

Info Kulturtermine im Oktober Tanz im Forum Aus der baskischen Stadt Errenteria kommt zum ersten Mal die Compagnie „DantzaZ“ ins Forum und präsentiert ein dreiteiliges Programm: Eine Choreographie wird aus dem dann aktuellen Repertoire ausgewählt. Mit „Thirty“ entwickelte die russische, in Mannheim lebende Tänzerin und Choreographin Sade Mamedova zusammen mit der Compagnie und in Verbindung mit Kandinskys abstrakter Kunst eine berührende Choreographie mit starken Bildern. Die Originalmusik komponierte der Gitarrist und Komponist Mateo Lugo aus Venezuela, der weltweit für Tanzcompagnien Musik schuf. Info und Karten: www.kulturstadtlev.de Donnerstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr Forum (großer Saal) Blues im Scala Seit 56 Jahren ist Musik Bernard Allisons Lebensinhalt. Als jüngster Sohn des Chicagoer Bandleaders Luther Allison war er von Geburt an ein Bluesmann. Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr im Scala-Club, Eintritt 33 Euro.

Sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr und 15 Uhr

Der Herbst ist da, Zeit sich beim Markt in Opladen winterfest zu machen. Zwei Tage lang haben die Stände in der Fußgängerzone geöffnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Herbstmarkt Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, wird die Fußgängerzone in Opladen zur Flaniermeile für Pflanzenliebhaber. Dazu gesellen sich Aussteller, die Stümpfe, Korbwaren, Gewürze, Accessoires, Schmuck und Lederwaren anbieten. Am Samstag ist zudem der Frischemarkt geöffnet. Außerdem sind die Geschäfte bis 18 Uhr offen, einen Tag später lockt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Opladener Innenstadt. Dort warten Marktbeschicker auch mit süßen und herzhaften Gaumenfreuden auf. Ein Kinderkarussell sorgt an der Aloysius-Kapelle für Abwechslung. Zum Schauen und Staunen gibt es auf der Goethestraße ein weiteres Angebot: das Stöbern beim Trödel- und Buchmarkt.

Die Opladner Händlergemeinschaft AGO bittet Besucher des Herbstmarktes, mit dem Auto möglichst die Parkhäuser Goetheplatz (10-19 Uhr geöffnet) und Kantstraße zu nutzen.

Matchboxtheater Um eine „Falsche Schlange“ geht es in dem Thriller von Alan Ayckbourn, den Sven Klatte inszeniert hat. Dabei geht es um Mord, Erpressung und jede Menge Spannung. Aufführungen: Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr. Eintritt 18 (VKK 16) Euro .

Bitte aktuelle Coronaschutzbestimmungen beachten. www.matchboxtheater.de

Oktoberfest Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt der Hitdorfer Geselligkeitsverein zum Oktoberfest. Am Samstag, 8. November, geht es mit Seppelhut, Lederhose, Dirndl und blau-weißem Rautenmuster in die Stadthalle. Das „Happy Sound Duo, Oskar & Nicole“ sorgen mit ihrem Musikmix, bayrische Musik oder aktuelle Schlager, für die richtige Mischung. Beim Wettsägen treten Männer und Frauen verschiedenen Alters miteinander und gegeneinander an. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.

In der Nachbarstadt Köln hat eine starke schöpferische Seite, die Besucher auf der Messe „Made in Köln“ entdecken können. Ob kulinarische Genüsse, innovative Technik, Mode & Accessoires oder Freizeitartikel und Wohneinrichtung – für jeden ist etwas dabei. Der Branchenmix und die Vielfalt der Produkte unter einem Dach zeichnen die Verkaufsmesse „Made in Köln aus.

Mediapark Köln, Sa, 8. Oktober, 12-20 Uhr, So, 9. Oktober, 11-18 Uhr. Eintritt: acht Euro.

Weitere Infos und Tickets unter www.madeinkoeln-messe.de

(bu)