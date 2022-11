Null Langeweile in Leverkusen : Von Kabarett bis Vinyl-Party – das ist los am Wochenende

Von Kabarett bis Vinyl-Party – das ist los am Wochenende

Null Langeweile in Leverkusen

Leverkusen Die Leverkusener Jazztage klingen aus, die Session geht weiter. In den Szenekneipen gibt es Musik, auf der Bühne Lesung, Krimi, Spöttelei.

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, spöttelt und spottet gekonnt. Kabarettistin Tina Teubner stellt an diesem Freitag fest: „Ohne dich war es immer so schön.“ Ab 19.30 Uhr wird sie von Pianist Ben Süverkrüp begleitet. Tickets ab 22.75 Euro über www.kulturstadt.de und Forum-Kartenbüro: 0214 406-4113.

In der Kultmusikkneipe Topos entführt Pianist Christian Christl in die Wet des Vintage Blues- & Boogie Piano. Wie das geht, weiß er genau. Der Musiker ist seit Mitte der 1980er weltweit unterwegs. Los geht es an der Hauptstraße 134 um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten 15/12 Euro.