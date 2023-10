Serie „Wir pflegen“ – neue Pflegeschule am Klinikum Leverkusen „Menschen helfen – ein unglaublich schönes Gefühl“

Serie | Leverkusen · Minahil Riaz will Pflegefachkraft werden. Sie lernt seit dem Frühjahr in den Räumen der neuen Pflegeschule am Klinikum Leverkusen. Mit bis zu 149 weiteren Azubis. Ein Einblick.

18.10.2023, 14:37 Uhr

Auch Blutdruckmessen will gelernt und gekonnt sein. In der Pflegeschule des Klinikums hat Minahil Riaz Gelegenheit zu üben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Warum sie diesen körperlich schweren, manchmal seelisch anstrengenden und mit viel Verantwortung beladenen Beruf erlernt? Für Minahil Riaz (20) ist die Frage einfach zu beantworten. „Es war mir schon immer wichtig, Menschen helfen zu können. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl“, sagt sie. „Außerdem ist es toll, Teil eines Teams aus unterschiedlichen Disziplinen zu sein, das sich gemeinsam dafür einsetzt, Patienten und Patientinnen bestmöglich zu heilen.“