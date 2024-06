Freizeit, Brauchtum und Kultur Das ist am Wochenende in Leverkusen los

Steinbüchel II Quasi ein Stück die Straße hinunter wird in Steinbüchel am Wochenende zudem das 60-jährige Bestehen der katholischen Kirchengemeinde St. Matthias gefeiert. Zunächst am Sonntag, 16. Juni, um 10.00 Uhr in St. Matthias mit einer Festmesse. „Mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor St. Nikolaus. Im Anschluss feiern wir weiter mit Gulaschsuppe, Brot, Pudding, Kaffee und Kuchen““, kündigt die Gemeinde an.