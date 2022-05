Inflation in Leverkusen : Das Haushaltsbuch kehrt zurück

Nach dem Einkauf sollten die Ausgaben im Haushaltsbuch notiert werden. So gewinnt man einen Überblick über seine Kosten. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Leverkusen Fast acht Prozent Inflation – da kann es auch für immer mehr Leverkusener und Leichlinger finanziell eng werden am Ende des Monats. Ein probates Hilfsmittel, um die eigenen Ausgaben unter Kontrolle zu bekommen, ist das gute alte Haushaltsbuch.

Fast alles wird teurer. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, nimmt die Inflation unangenehm Fahrt auf. Für April hat die Statistikbehörde IT NRW als jährliche Preissteigerung in Nordrhein-Westfalen 7,7 Prozent errechnet, bedingt unter anderem durch die explodierenden Energiekosten. So stark sind die Preise im wiedervereinigten Deutschland noch nie gestiegen. Das macht auch vielen Leverkusenern und Leichlingern erheblich zu schaffen. Doch manchen ist gar nicht bewusst, welche Kosten sie überhaupt haben und wo das Geld bleibt. Ein Überblick über Ausgaben und Einnahmen kann helfen zu sparen. Finanzfachleute raten deshalb zum Haushaltsbuch. Hilft es doch – ob digital oder in Papier –, die Finanzen im Griff zu halten.

Wichtig laut Bernhard Pilch, Leiter der Verbraucherzentrale Leverkusen: „Das Haushaltsbuch sollte regelmäßig und über längere Zeit geführt werden.“ Wenn das funktioniere, biete es gute Unterstützung bei der Budgetkontrolle. „Als Berufseinsteiger vor rund 30 Jahren habe ich selbst solch ein Haushaltsbuch geführt“, sagt der Fachmann. In einer Zeit, als er die erste eigene Wohnung und einen neuen Job hatte, sei er immer knapp bei Kasse gewesen. Mithilfe des Haushaltsbuchs habe er gelernt, „zwischen gefühlten und tatsächlichen Ausgaben im Alltag zu unterscheiden“, sagt Pilch. Und plötzlich habe er Löcher entdeckt, aus denen sein sauer verdientes Geld regelrecht „hindurchrieselte“.

Info Haushaltsbücher gibt‘s auch in digitaler Form Was Ein Haushaltsbuch kann helfen, den Überblick über das Monatsbudget zu behalten. Dazu hat die Verbraucherzentrale ein praktisches Spiralbuch entwickelt, mit dem sich Einnahmen und Ausgaben leicht ermitteln lassen. Das Buch kostet 9,90 Euro zuzüglich Versand. Wer das Geld für die Broschüre sparen will, kann alternativ eigene Vorlagen verwenden oder eine Excel-Tabelle anlegen. Wie Alternativ kann man auch Ausgabenübersichten im App Store runterladen. Außerdem bietet die Verbrauchzentrale „65 Tipps für schnelle Hilfen, wenn das Geld knapp wird“. Weitere Informationen unter www.verbraucherzentrale.nrw Was noch Wenn gar nichts mehr geht, sollten kostenlose Schuldnerberatungsangebote der Verbraucherzentralen, der freien Wohlfahrtspflege oder der Kommunen wahrgenommen werden.

Monat für Monat habe er regelmäßige Einnahmen und feste Ausgaben ermittelt, berichtet der Verbraucherberater. Schon nach wenigen Wochen hatte er eine erste Übersicht. Und am Jahresende zog er Bilanz. Pilch: „Mit einem Blick konnte ich sehen, wo das Geld bleibt.“ Zugleich konnte er nicht notwendige Dinge einsparen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Und wie halten es die Leute heute mit dem Haushaltsbuchführen? Kehrt es mit der Inflation vermehrt zurück auch in Mittelschicht-Haushalte? Ruth Wagner aus Opladen kommt nach eigenem Bekunden auch weiter ohne ein solches Hilfsmittel aus. „Ich konnte immer gut wirtschaften und werde das weiterhin auch ohne Buch schaffen“, ist die Leverkusenerin überzeugt. In ihrer Ehe sei sie die „Finanzministerin“ – und zum Glück nie so knapp bei Kasse, dass sie auf den Cent schauen müsse.

Anderer Meinung ist Karin Meyer aus Lützenkirchen. Die Erfahrung von früher lehrte sie, dass ihr das Haushaltsbuch bei der Haushaltsführung eine gute Hilfe war. „Am Ende des Monats hatte ich somit genau vor Augen, wieviel Geld ich ausgegeben habe und wieviel für den Urlaub zurückgelegt werden konnte“, erinnert sich Meyer. Deshalb denkt sie ernsthaft darüber nach, wieder ein Haushaltsbuch zu führen.

Und wenn das Kind bereits im Brunnen liegt, sprich: Man selbst tief in den Miesen steckt? „Wer bereits komplett überschuldet ist, dem nützt ein Haushaltsbuch kaum“, sagt Ralf Berg von der Schuldnerberatung Leverkusen. Gleichwohl ist er „ein Verfechter dieses Buches, auch wenn das Buchführen Arbeit macht.“ Nach seiner Erfahrung sind besonders Karten-Zahlungen ein Problem. Wegen Corona ist „bargeldlos“ immer mehr in den Vordergrund gerückt, während das Haushaltsbuch zunehmend in den Hintergrund geriet. Eben deshalb könnten viele Menschen ihre Ausgaben nicht nachhalten. Und gerieten somit schneller in die Schuldenfalle. „Wer gut sortiert ist, kommt mit Kartenzahlung gut zurecht. Aber es ist Gift für Leute, die ohnehin schon verschuldet sind“, betont Berg.