Entscheidung in Leverkusen Stadtrat beschließt Kauf einer neuen Fähre

Parkgebühren Der Stadtrat hat die umstrittene Neuregelung der Parkgebühren mit teilweise deutlichen Erhöhungen mehrheitlich beschlossen. Ein Antrag von Opladen Plus, den Beschluss für Opladen zu vertagen, wurde ebenso abgelehnt wie der einer Alternativregelung. Die Wählergemeinschaft befürchtet Schaden für den Opladener Einzelhandel. „Auf keinen Fall darf das Parken in Opladen teurer sein als im Umland und in der Rathausgalerie“, sagte Markus Pott von Opladen Plus. Die FDP unterstützte den Vertagungsantrag für Opladen und lenkte den Blick auch auf ältere Menschen, die mit dem Auto zu den Arztpraxen fahren. Stephan Adams von der Bürgerliste sprach mit Blick vor allem auch auf Opladen von einem „Parkplatz-Äquator“ – „nördlich ist es teuer, südlich wird es billiger“. Der Niedergang des Opladener Einzelhandels sei durch günstige Parkgebühren nicht aufzuhalten, hieß es bei den Grünen. „Es gibt keinen Grund, in Opladen einzukaufen“, formulierte Christoph Kühl, Ratsherr der Grünen, schroff. Neben Opladen Plus und der FDP stimmten auch Bürgerliste, Klimaliste, AfD und Aufbruch gegen die Neuregelung der Parkgebühren.