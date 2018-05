Leverkusen : Das Festprogramm mit Gezelinoktav

Morgen 31. Mai - 9.30 Uhr: Teilnahme Fronleichnams-Messe im Park von Morsbroich und Begleitung der Prozession zu St. Joseph. 14 Uhr: Konzert am Lindenplatz, Festzug zur Schießanlage. 15 Uhr: Eröffnung des Schützen- und Volksfestes. 15.30 Uhr: Schüler-, Jungprinzen und Königsvogelschießen; Sa 2. Juni - 20 Uhr: Königsball (geladene Gäste); So 3. Juni - 9.15 Uhr: Eröffnung Gezelin-Woche mit Begleitung Gezelinusschrein von Kapelle zu Waldaltar. 9.30 Uhr: Hochamt am Waldaltar, Krönung neue Würdenträger, Siegerehrung des Bezirkskettenschießens, großer Festzug mit 700 Teilnehmern. 12 Uhr: Frühschoppen mit Platzkonzert an St.-Andreas-Pfarrsaal; Mo 4. Juni - 9.30 Uhr: Messe Gezelin-Kapelle, Königsfrühstück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Volksfest Wuppermannpark: morgen bis So Bühnenprogramm (schlebuscher-volksfest.de); Markt: Kirmes; Fußgängerzone: morgen Oldtimerschau ab 11 Uhr, Sa und So Trödel- und Kunsthandwerkermark, So ab 11 Uhr Automobilschau mit Neuwagen.

(RP)