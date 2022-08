Das erwirtschafteten die Tochterfirmen der Stadt Leverkusen 2021 : EVL erzielt neun Mio. Euro Überschuss – Wupsi 17 Mio. Miese

Wupsi-Chef Marc Kretkowsi musseinen im Vergleich zu 2020 um sechs Mio. höheren Fehlbetrag für 2021 ausweisen Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Corona-Pandemie trägt Mitschuld am deutlichen Jahresfehlbetrag der Wupsi. So steht es in den Beratungsunterlagen zum Jahresabschluss des Verkehrsunternehmens. Die Energieversorgung Leverkusen erzielte ein ordentliches Plus und zahlt der Stadt als Gesellschafterin rund 4,5 Mio. Euro des Jahresüberschusses aus.