Leverkusen : Das Eiffeltürmchen aus dem 3D-Labor

Thomas Büsgen leitet die technische Entwicklung Additive-Fertigung bei Kunststoffhersteller Covestro und gewährt Einblicke in eine der Ideenschmieden des Konzerns, das 3D-Labor. Foto: Dirk Hansen

Leverkusen Hinter den Türen zum 3D-Labor im Chempark eröffnet sich eine Welt in Weiß. Hier wachsen Eiffeltürme von oben nach unten und Schneeflocken von unten nach oben. Und alles nur zu Testzwecken. Kunststoffhersteller Covestro tüftelt im Labor daran, was mit 3D-Druckverfahren alles möglich werden könnte. Einblick in die Zukunft.

Männer. Frauen. Weiße Kittel. Ein paar Apparaturen in weiß getünchten Räumen. Auf den ersten Blick ist die Atmosphäre steril. Ein Labor in einem Krankenhaus vielleicht? Oder in der Lebensmittelindustrie? Oder... im Chempark bei Kunststoffhersteller Covestro. Thomas Büsgen, Leiter technische Entwicklung Additive-Fertigung, setzt die Schutzbrille auf, als er den Raum betritt, und macht mit einer Handbewegung aus der Sterilität einen fast schon magischen Ort. Büsgen schiebt den oberen Teil eines orangefarbenen Apparates höher. Zum Vorschein kommt ein gläsern scheinendes Männlein.

Zart und zerbrechlich wirkt der wenige Zentimeter hohe Eiffelturm aus dem 3D-Labor. In Paris könnte die Miniatur glatt zum Souvenir werden. Im Chempark dient sie Testzwecken. Foto: Dirk Hansen

Der kleine, untersetzte Kerl thront auf einem ebenso gläsern scheinenden Sitz, schaut stoisch geradeaus und trägt die zwei Hörner auf seinem Kopf ganz selbstverständlich. Dabei hängt er kopfüber. Männlein, Hörner, Covestro? Das passt zusammen. Denn Büsgen hat die Tür geöffnet zum konzerneigenen 3D-Labor, einer echten Ideenschmiede. Der hängende Mann ist da nur einer von etlichen Versuchen, wie mit den verschiedenen 3D-Druck-Möglichkeiten gearbeitet werden kann. Ein anderes Objekt ist der putzig-filigran wirkende Eiffelturm, den Büsgen in mehreren Größenvariationen im Zehn-Zwölf-Zentimeter-Bereich zeigt.

Schneeflocke aus ineinander verwobenen Kunststofffäden - auch diese filigrane Arbeit stammt aus dem 3D-Labor. Foto: Covestro

Info Filamente, Pulver und Harze im Test K 2016 Vor zwei Jahren hat Covestro auf der Kunststoffmesse "K" in Düsseldorf erste Exponate gezeigt, die per 3D-Druckverfahren entstanden sind. Materialien Für die konventionelle Herstellung von Bauteilen stehen mehr als 3000 Werkstoffe zur Verfügung. Auf 3D-Druckern sind bisher nur 30 im Einsatz. Covestro entwickelt und testet Filamente, Pulver und Harze für 3D-Druckverfahren.

"Wir sind hier eine besondere Truppe", sagt er. "Wir sind im Grunde wie ein Start-up innerhalb der Covestro-Welt." Die Technologie des 3D-Drucks sei immer mehr im Kommen. Bisher werden in der Produktion entweder mit Hohlformen, in die verflüssigter Kunststoff gespritzt wird, identische Teile gefertigt oder die so genannte subtraktive Methode angewandt, "heißt: Es wird aus einem Stück so lange etwas herausgefräst, bis es die gewünschte Form hat", erläutert Büsgen. Bei der 3D-Technik, der additiven Methode, "wird Material nur dort angelegt beziehungsweise gestapelt, wo es gebraucht wird, bis das Teil, das ich haben will, fertig ist". Im 3D-Labor von Covestro tüfteln die Mitarbeiter genau daran: Sie fertigen Prototypen an, testen Materialanforderungen etwa auf Witterungsbeständigkeit, Elastizität, Dämpfungseigenschaften und testen auch, was mit dem Fertigungsprozess des 3D-Druckens überhaupt alles möglich ist. Laut Büsgen hat der 3D-Druck unter anderem auch diesen Produktionsvorteil: kürzere Wege. Der 39-Jährige entführt gedanklich in die Schuhsohlenherstellung - im Geschäft entsteht eine Vision, wie die Sohle sein soll, per 3D-Druck kann sie zügig und ohne Umwege über Produktionsstätten in Asien Wirklichkeit werden, lange Bestellzeiten fallen weg. "Die Herstellung rückt so näher an die Märkte in westlichen Ländern heran", sagt Büsgen.

Flüssiges Polyurethanharz - der Stoff aus dem die Zukunft ist - kommt in einem Verfahren zum Einsatz. Foto: Dirk Hansen

Von der Schuhsohle über Ersatzteile in der Elektronikindustrie, im Bau, für Autos, Züge, Lkw - die Möglichkeiten dieser Methode erstrecken sich über ein weites Anwendungsfeld. "Wir testen hier die Covestro-Materialien so, dass sie dann im 3D-Druck bei Kunden nutzbar sein können, arbeiten also immer unter der Fragestellung: Wie muss das Material dafür verändert werden?" Büsgen ergänzt: "Bei uns werden drei 3D-Druckverfahren getestet." Eines davon arbeitet mit Flüssigkeiten. Am Computer wird designt, welches Teil hergestellt werden soll, also etwa der Eiffelturm. Über der mit flüssigem Kunststoff gefüllten Schale liegt die Bauplattform, auf die Schicht für Schicht in dem Verfahren das Material aufgetragen wird. "Das sind mal 100, mal 1000 Schichten", sagt Büsgen. So wächst das Pariser Wahrzeichen quasi von oben nach unten.

Kleiner als ein Cent-Stück ist dieses transparente Testobjekt aus dem Labor mit feinsten Stäbchen. Foto: Dirk Hansen

Das dauere schon etliche Stunden. "Die schnellsten Drucker, die es derzeit auf dem Markt gibt, schaffen einen halben Meter pro Stunde", ergänzt der Leiter technische Entwicklung. Vor 30 Jahren, so lange zurück reichen die Ursprünge des 3D-Drucks, ging das alles langsamer vonstatten.



Heute testen namhafte Sportartikelhersteller, wie sich mit 3D-Druck Turnschuh-Sohlen herstellen lassen. Auch in Covestros Labor kommen solche aus einer Art Backofen. Der ist freilich ein 3D-Drucker, für den es pulverisiertes Polyurethan braucht. Das wird auf eine nach unten absenkbare Bauplattform aufgetragen. Hier wachsen Schuhsohlen, schneeflockenartige Gewebe, Firmenlogos wie man's von Pflanzen kennt - von unten nach oben.

Weiter hinten in dem seit zwei Jahren bestehenden Labor, in dessen Ausbau Covestro laut Produktionsvorstand Klaus Schäfer demnächst investieren will, steht die dritte, wahrscheinlich die allgemein bekannteste Variante. In einem durchsichtigen Apparat spinnt der Drucker transparente Fäden zu etwas zusammen, das aussieht, als sei's der Schuh von Aschenputtel. Ganz so romantisch ist es nicht: Was der Drucker aus zwei bis drei Millimeter starkem Kunststoffdraht, das sogenannte Filament, herstellt, ist ein Leisten. "Normalerweise sind Schuhleisten, wie sie etwa in der Orthopädietechnik genutzt werden, aus Holz. Es geht aber eben auch aus Kunststoff, und das direkt in der Werkstatt des Orthopädietechnikers", sagt Thomas Büsgen.

Mit der 3D-Drucktechnik geht noch mehr Zukunft. Drei Mitarbeiter haben das Verhalten von Covestro-Materialien mit einer Vision verbunden: Sie stellten ein so genanntes Federbein, also die Kombination aus Feder, Stoßdämpfer und Radträger, her, kombinierten dafür alle drei Drucktechniken. Für den Dämpfer kam Polyurethanharz - Druck mit Flüssigkeit - zum Einsatz. Für die Federstruktur das thermoplastische Polyurethan - Druck mit Pulver. Für das Gewinde Polycarbonat - Druckvariante mit Kunststoffdraht.

Ob solch' ein Federbein tatsächlich Einzug in die Automobilindustrie hält? Die Labormitarbeiter - hier sind Chemiker, Chemielaboranten und Maschinenbauer ebenso beschäftigt wie Elektrotechniker - wissen es noch nicht. "Möglich aber", sagt ein Kollege von Thomas Büsgen "wär's schon. Eines Tages."

Warum nicht: Hängende Kerle mit Hörnern und Eiffeltürme gedeihen mitten im Chempark ja auch schon.

