Leverkusen : Das britische Herz schlägt mit

Ein hoch auf das Brautpaar! Harry-John Hard und Felicitas Polenz freuen sich auf die Traumhochzeit von Harry und Meghan heute in Windsor. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen So schauen der Brite Harry-John Hard und seine Partnerin Felicitas Polenz die Traumhochzeit.

Nur wenige Gehminuten von der Opladener Fußgängerzone entfernt, an der Altstadtstraße 118, schmücken Blumenkästen vor einem bunt dekorierten Laden mit Englandflaggen und Gierlanden die Straße. Zur königlichen Hochzeit von Prinz Harry und Maghan Markel herrscht auch 637 Kilometer von Windsor entfernt royale Feierstimmung. Felicitas Polenz und Harry-John Hard führen seit zwei Jahren ihren Laden "Uncle Harry's Store" und haben sich damit "einen Traum erfüllt". Angesichts der heutigen Traumhochzeit im englischen Königshaus ist es für die Ladenbesitzer selbstverständlich, ihren Kunden einen besonderen Service anzubieten: Sie laden alle zu einem gemütlichen Beisammensein in ihren Laden vor dem Fernseher ein. Zu einer Tasse englischem Tee und stilechtem Gebäck können sich die Besucher live ansehen, wie sich das Brautpaar das Jawort gibt.

Zu den Royals hat Harry-John Hard ein besonderes Verhältnis, und das von Kindesbeinen an. Schließlich ist er in Liverpool geboren und mit dem königlichen Kult aufgewachsen. Das bestätigt auch seine Mutter, die wie er inzwischen in Deutschland lebt und bisweilen im Laden aushilft. Die Royals sind ihr sehr nah, mit ihnen geht sie durch Höhen und Tiefen. Krönungen, Hochzeiten Todesfälle, wie der von Lady Diana. "Es gibt nichts Vergleichbares", sagt sie. "Ich habe alles miterlebt." Die Hochzeit von William und Kate schaute sie zuletzt im Liverpooler Familienkreis auf dem TV-Schirm. "Die Britische Familie ist einfach ein Teil von uns", sagt Harry-John Hard stolz, den viele Freunde "Uncle Harry" nennen. An Tagen wie heute komme "der britische Nationalstolz durch".



Vor 30 Jahren hatte es den 58-jährigen nach Opladen gezogen, und vor drei Jahren lernte er seine Lebensgefährtin kennen. "Ich habe mich in seinen Charme und die britische Art verliebt", sagt Felicitas Polenz (49). Gemeinsam betreiben sie seit zwei Jahren das kleine Lädchen in der Altstadtstraße. "Wir bringen so ein Stückchen Heimat und ein kleines Urlaubserlebnis nach Opladen", schwärmt Felicitas Polenz. "Viele Kunden kommen einfach so auf eine Tasse Tee vorbei oder wollen nur mal wieder was auf Englisch plaudern." Neben Souvenirs, Cornflakes und original britischem Tee, sind aus aktuellem Anlass Tassen mit Prinz Harry und Meghan Markle zu haben. "Von dem Laden können wir nicht leben", sagt Felicitas Polenz. "Für uns ist das mehr eine Herzensangelegenheit."

Doch sei ein großes Interesse an britischen Spezialitäten auch in Opladen spürbar. "Ich hätte auch nicht gedacht, dass es hier so viele Engländer gibt." Hauptberuflich sind beide im Musikgeschäft tätig. Sie arbeitet bei einem Konzertveranstalter aus Düsseldorf, und der Liverpooler Sänger und Songwriter gestaltet direkt über dem Laden in einem Tonstudio seine Musik.

(RP)