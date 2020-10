Tradition in Leverkusen : „Das Brauchtum wird die Pandemie überleben“

War lange als „Nachtwächter“ in der Bütt: Toni Blankerts. Der Opladener ist seit Jahrzehnten im Karneval zu Hause, war in den 1970ern auch mal Prinz in Opladen, wurde später vom Prinzen zum Präsidenten (des KOK). Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Corona rückt dem Karneval zu Leibe. Große Feiern, Umzüge? Abgesagt. Droht dem Fastelovend das Aus? Karnevalskenner Toni Blankerts ordnet ein.

Statt Kamelleregen wird es vielleicht auch in der Hochphase der kommenden Session noch Veranstaltungsabsagen aller Art regnen müssen – wegen der Corona-Pandemie. Der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) hat Großveranstaltungen und die Umzüge in Wiesdorf und Opladen vor kurzem aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wie soll man auch 2000 Zugteilnehmer und zigtausende Kamellejäger und Strüßjerfänger am Wegesrand vor dem Virus schützen? Ein Problem, das möglicherweise noch länger als eine Session anhalten könnte. Also: Nie mehr Fastelovend? Toni Blankerts sagt ganz klar: „Nein!“ Eine Antwort aus berufenem Munde, denn Blankerts war a) 1973 selbst Prinz Karneval im Opladen, schaute später als „Nachtwächter“ in jecker Manier auf die Geschicke der Stadt und diejenigen, die sie lenkten und ist aus dem Komitee Opladener Karneval (KOK) im Grunde nicht mehr wegzudenken. Blankerts ist weiterhin im Vorstand tätig.