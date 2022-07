Das bietet Kulturstadtlev in der neuen Spielzeit für junge Zuschauer : Kindertheater von All-Ausflug bis armer Esel

Das bietet Kulturstadtlev in der neuen Spielzeit für junge Zuschauer

Was der arme Esel Alf alles erlebt, erfahren Kinder in der Figurentheater-Aufführung Ende November. Foto: Kindertheater Heidrun Warmuth

Leverkusen Eine bunte Mischbox für alle Altersgruppen und zwei Kinderkonzerte hat die Stadt für Kulturhungrige ab zwei Jahren aufwärts in die Spielzeit 2022/2023 eingebaut. Auch ein Tanzstück ist darunter und eine Aufführung im Schlebuscher Industriemuseum Sensenhammer.

Theater verzaubert Menschen jeden Alters, auch schon die kleinsten Zuschauer. Deswegen bucht Kulturstadtlev seit 2010 pro Saison ein Gastspiel, das speziell für die Jüngsten entwickelt wurde. Für Kinder ab zwei Jahre ist die Aufführung „Kreise“ (1. und 2. Februar 2023) geeignet. Auf die Bühne gebracht vom Helios Theater aus Hamm , das zuletzt 2013 mit der Produktion „Ha zwei Oohh“ im Forum-Studio zu Gast war. Damals drehte sich alles um Wasser, jetzt beginnen Geschichten mit kleinen Tier- und Menschenfiguren im Sand, den ein pendelnder Eimer kreisförmig verloren hat. Für junges Publikum ab vier Jahren ist das Figurentheater „Armer Esel Alf“ nach dem Kinderbuch von Cora Annett am 30. November gedacht.

Die Saison beginnt mit einem Tanzstück über Mut. „mutig, mutig“ ist der Titel der choreografischen Inszenierung des Kölner Comedia Theaters für Kinder ab sechs, das sich mit einer Vormittagsvorstellung besonders an Grundschulen richtet. Für diese Altersgruppe ist auch das Theaterstück „Der kleine Vampir“ des Westfälischen Landestheaters konzipiert, das zwei Mal vormittags und einmal für Familien am Sonntagnachmittag (4. Dezember) aufgeführt wird.

Das Programmheft von Kulturstadtlev mit ausführlichen Beschreibungen zu allen Veranstaltungen der Spielzeit 2022/23 liegt in öffentlichen Gebäuden aus und steht online unter www.kulturstadtlev.de.

Grundschulkinder werden staunen beim Objekttheater mit Live-Musik „Elektrische Schatten“. Das entwickelt das experimentierfreudige Duo „florschütz & döhnert“, das mit seinen ungewöhnlichen Kindertheater-Produktionen schon zwei Mal im Forum zu Gast war, in einer fantastischen Werkstatt. Alles dreht und verwandelt sich in einer wunderlichen Maschinerie aus Bewegung, Licht, Geräuschen und Musik.

Geschichten gegen die Angst spielt Lutz Großmann mit seinem Figurentheater nach dem Buch „Geschichten für die Kinderseele“ von Linde von Keyserlingk mit Hilfe seiner grünen Angst-Kommode, in deren Schubladen unterschiedliche Ängste stecken. Diese Produktion wird nicht im Forum, sondern im Industriemuseum Sensenhammer gezeigt. Das Theater Marabu aus Bonn lädt Kinder ab acht mit einer Mischung aus Dokutheater, Performance und Infotainment zu einem besonderen Weltraumabenteuer „Mission LAIKA“ ein.

Zwei Brüder wollen gemeinsam kochen und das für ihren YouTube-Blog aufnehmen. Das Vorhaben droht zu scheitern, weil der eine superordentlich und der andere eher chaotisch veranlagt ist. „Alles in Ordnung“ ist der Titel dieser Stückentwicklung vom „theater kohlenpott“ für Publikum ab elf Jahre. An diese Altersgruppe richtet sich auch das Schauspiel „Löwenherzen“ der georgisch-deutschen Autorin Nino Haratischwili, das vom Consol Theater aus Gelsenkirchen auf die Studobühne im Forum gebracht wird und die unterschiedlichen geografischen und sozialen Lebensumstände von Kindern thematisiert. Oder „Jagger Jagger“, ein Schauspiel nach dem Roman „Ich und Jagger gegen den Rest der Welt“ von Frida Nilsson. Mit Empathie und Humor erzählt das Essener Theater Toboso vom unerträglichen Gefühl des Nicht-dazu-Gehörens, von Mobbing und von dem, was Halt geben und Mut machen kann.