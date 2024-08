9. bis 12. August wird in Leverkusen gebechert und gefeiert Das bietet die Opladener Bierböse

In wenigen Tagen startet die Opladener Bierbörse in die 37. Runde. Vom 9. bis 12. August verwandelt sich das Gelände an der Wupper abermals in Leverkusens größten Biergarten. Veranstalter Werner Nolden erwartet viele tausend Besucher, die ihr Lieblingsgetränk aus einer Palette von mehreren hundert Bierspezialitäten an rund 50 Bierständen wählen können, während rund 20 Speisestände für Abwechslung sorgen. Erstmals wird auch ein Wein- und Sektstand aufgebaut. Am Sonntag um 19 Uhr garantiert die Mundartgruppe „Bläck-Fööss“ auf der Open-Air-Bühne Stimmung. Am Montag um 20 Uhr präsentiert die Sparkasse Leverkusen das Kultkonzert von Meister Guildo Horn und seinen Orthopädischen Strümpfen. Als Gast wird er von Andreas Kümmert, Gewinner von Voice of Germany 2013, begleitet.