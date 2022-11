KulturstadtLev : Theater für kleine und große Leute – das bietet der November in Leverkusen

Leverkusen Die KulturstadtLev hat in diesem Monat einiges im Programm für Kinder und Erwachsene. So läuft im Forum unter anderem „Der kleine Horrorladen“.

Das Kultmusical „Der kleine Horrorladen“ ist am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im großen Forum-Saal zu sehen. Die Produktion des Landestheaters Detmold , in der sich eine kleine Topfpflanze in ein gefräßiges, singendes Ungetüm verwandelt, ist zugleich ein Beitrag von KulturstadtLev zu den Jazztagen. Empfohlen ist die Vorstellung für Publikum ab 14 Jahren. Ticketpreise 23,50 bis 34,50 Euro, ermäßigt 13,50 bis 19 Euro.

Franz Kafkas bekannte Erzählung „Die Verwandlung“ ist Abiturstoff und zugleich ein Beitrag zum aktuellen KSL-Spielzeit-Thema „Gedankenreisen“. Es wird am Mittwoch 23. November, 19.30 Uhr, als Studio-Aufführung im Forum gezeigt. Das Landestheater Neuss inszenierte das Schauspiel in der neuen Bearbeitung von Thomas Maria Peters unter dem Titel „Die Verwandlung@WhiteBoxX“. Dramaturg und Hausautor Oliver Garofalo gibt zuvor um 18.45 Uhr eine Einführung. Empfohlen ist das Stück ab 15 Jahre. Karten kosten 21, ermäßigt 15 Euro.

Am Ende des Monats folgen noch zwei Produktionen für junge Zuschauer. Das Theater Kohlenpott aus Herne erzählt am 29. November um 10 Uhr die Geschichte von zwei ungleichen Brüdern, die ihr gemeinsames Kochen in der elterlichen Wohnung für einen You-Tube-Blog aufzeichnen wollen. Dabei passiert so einiges. „Alles in Ordnung“ ist für Publikum ab 11 Jahren gedacht. Die ganz Kleinen ab vier Jahren kommen am 30. November um 14.30 Uhr beim Figurentheater auf ihre Kosten.