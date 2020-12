Kostenpflichtiger Inhalt: Leverkusener Stadtrat entscheidet am Montag : Aus für die dritte Bahnstadtbrücke droht

Früher: Die Brücke von der Neustadt aufs frühere Ausbesserungswerksgelände wurde 2004 angerissen. Jetzt steht eine Wiederbelebung der Verbindung auf der Kippe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Der Stadtrat entscheidet am Montag über ein städtisches Beratungspapier, das den Verzicht auf eine dritte Brücke in Höhe Wilhelmstraße in Opalden zum Inhalt hat. Der Bahnstadt-Aufsichtsrat empfiehlt den Verzicht, weil ein Investor bei einem Brückenprojekt Probleme sieht. Der ADFC und OP Plus wollen das Bauwerk.